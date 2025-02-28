Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother - Die Show

sixxStaffel 1Folge 5vom 28.02.2025
45 Min.Folge vom 28.02.2025Ab 12

Jubiläums-Party im Container! "Big Brother" feiert seinen 25. Geburtstag - und zwar mit einem prominenten Überraschungs-Gast: "Big Brother"-Legende Alex Jolig kommt zu Besuch.

