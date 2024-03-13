Tageszusammenfassung 9: Christian serviert Kuschelfreundin Maja abJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 10: Tageszusammenfassung 9: Christian serviert Kuschelfreundin Maja ab
32 Min.Folge vom 13.03.2024Ab 12
Christian hat keine Lust mehr auf Kuschelpartnerin Maja und sagt ihr das auch deutlich. Seinen kühlen Worten folgen bittere Tränen. Medium Angela kauft inzwischen für die Container-WG ein und ordert dabei auch ordentlich Alkohol. Das macht Nicht-Trinkerin Maxime richtig sauer. Schließlich hat sie nicht einmal Honig für ihren Tee bekommen ...
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
