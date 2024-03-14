Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tageszusammenfassung 10: Schwierige Zeiten für Ciara und Gema

JoynStaffel 2024Folge 11vom 14.03.2024
32 Min.Folge vom 14.03.2024Ab 12

Nach dem Streit mit Maxime erhält Ciara eine Verwarnung von Big Brother und hat Angst, bei ihren Mitbewohner:innen und den Zuschauer:innen negativ dazustehen. Unterdessen fällt auch Gema bei den Mitstreiter:innen in Ungnade - wegen eines Pizza-Vorfalls.

Alle Staffeln im Überblick

