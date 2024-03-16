Tageszusammenfassung 12: Ansage von Big BrotherJetzt kostenlos streamen
31 Min.Folge vom 16.03.2024Ab 12
Big Brother hat darauf hingewiesen, dass jede Art von diskriminierenden Äußerungen, abwertende Bemerkungen über Minderheiten und verleumderische Aussagen keinen Platz in seinem Container haben. Diese Ansage löste Emotionen aus. Mit der neuen Aufgabe der Woche kommen die Bewohner:innen schnell im Hier und Jetzt an. Bestehen sie sie, wird das nächste Einkaufsbudget verdoppelt.
