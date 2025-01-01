"Big Brother" live - Die Angst vor dem nächsten RauswurfJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 15: "Big Brother" live - Die Angst vor dem nächsten Rauswurf
45 Min.Ab 12
Der zweite Exit steht bevor und im "Big Brother"-Container ist an Schlaf nicht zu denken. Nominierungsdiskussionen nagen an den Gemütern. Als auffällt, dass Kiwis fehlen, kommt es zwischen Maxime, Sandro und Kevin zum Streit. Ein nicht enden wollender Schlagabtausch folgt, bis Sandro Kevin anbrüllt: "Ich hoffe, dass du morgen das Haus hier verlässt!" Ob sein Wunsch in Erfüllung geht?
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
