Big Brother

Tageszusammenfassung 15: Frauke und Marcus im Kuschelglück

Staffel 2024Folge 16vom 19.03.2024
Tageszusammenfassung 15: Frauke und Marcus im Kuschelglück

Tageszusammenfassung 15: Frauke und Marcus im KuschelglückJetzt kostenlos streamen

Big Brother

Folge 16: Tageszusammenfassung 15: Frauke und Marcus im Kuschelglück

Folge vom 19.03.2024

Die beiden Berliner:innen Frauke und Marcus kommen sich immer näher, kuscheln, halten Händchen und landen abends Seite an Seite im Doppelbett. Das teilte sich Frauke bislang mit Ciara. Nachdem diese am Montag aus dem Container gewählt wurde, wäre der Platz nun für Marcus frei. Ergreift er die Gelegenheit? Im Gegenteil: Der Comiczeichner zieht die Handbremse.

