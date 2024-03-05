Tageszusammenfassung 1: Kalte Nächte für Angela und CiaraJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 2: Tageszusammenfassung 1: Kalte Nächte für Angela und Ciara
31 Min.Folge vom 05.03.2024Ab 12
Das ist fies! Vor dem Einzug von Bikerlady Jacqueline (35) befiehlt Big Brother den Bewohnerinnen und Bewohnern, sich zu verstecken. Die beiden ersten, die gefunden werden, sollen zur Strafe im Innenhof auf Feldbetten übernachten. Es trifft Angela und Ciara, die keine Lust auf kalte Nächte im Innenhof haben. Der erste Zoff ist da. Kevin freut sich: Big Brother spendiert ihm Torte und Ballons zum 30. Geburtstag - und die anderen ein Geburtstagsständchen.
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen