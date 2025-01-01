Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother

Tageszusammenfassung 19: Frauke will die Männer verstehen

Tageszusammenfassung 19: Frauke will die Männer verstehen

Big Brother

Folge 20: Tageszusammenfassung 19: Frauke will die Männer verstehen

33 Min.Ab 12

Neue Mission: Frauke findet, dass die Männer sich seit ein paar Tagen ein bisschen kurios verhalten - und will herausfinden, warum. Ihr erster Interview-Partner: Kevin. Maxime fragt sich, wie lange Christian noch mit dem ersten Kuss warten will ...

