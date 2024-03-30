Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother

JoynStaffel 2024Folge 27vom 30.03.2024
32 Min.Folge vom 30.03.2024Ab 12

Osterstimmung im Container: "Big Brother" wünscht sich bemalte Eier und erfreut die Bewohner:innen mit einer bunten Bastelstunde. Zoff gibt es aber auch. Küchenchefin Angela sorgt weiterhin für Diskussionsstoff und hat vor allem Kevin auf dem Kieker.

