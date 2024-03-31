Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother

Tageszusammenfassung 27: Schärfere Regeln und Bromance-Probleme

Staffel 2024Folge 28vom 31.03.2024
Tageszusammenfassung 27: Schärfere Regeln und Bromance-Probleme

32 Min.Folge vom 31.03.2024Ab 12

Was mit schönen Malereien begann, wird für die Bewohner:innen zur schweren Aufgabe: Sie müssen ihre bemalten Eier immer bei sich tragen und jetzt verschärft "Big Brother" auch noch die Regeln. Während die Eier unter keinen Umständen Risse bekommen sollen, beginnt die Bromance von Mateo und Kevin plötzlich zu bröckeln.

