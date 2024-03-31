Tageszusammenfassung 27: Schärfere Regeln und Bromance-ProblemeJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 28: Tageszusammenfassung 27: Schärfere Regeln und Bromance-Probleme
32 Min.Folge vom 31.03.2024Ab 12
Was mit schönen Malereien begann, wird für die Bewohner:innen zur schweren Aufgabe: Sie müssen ihre bemalten Eier immer bei sich tragen und jetzt verschärft "Big Brother" auch noch die Regeln. Während die Eier unter keinen Umständen Risse bekommen sollen, beginnt die Bromance von Mateo und Kevin plötzlich zu bröckeln.
