Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Big Brother

Big Brother live - Harte Strafen und Osterei-Suche

JoynStaffel 2024Folge 29
Big Brother live - Harte Strafen und Osterei-Suche

Big Brother live - Harte Strafen und Osterei-SucheJetzt kostenlos streamen

Big Brother

Folge 29: Big Brother live - Harte Strafen und Osterei-Suche

45 Min.Ab 12

Im "Big Brother"-Container wurden wiederholt Regelverstöße begangen und das hat nun Konsequenzen! Wie hart wird die Strafe von Big Brother ausfallen? Außerdem: Der Osterhase war da! Die Bewohner:innen müssen ein goldenes Osterei finden. Doch welche besondere Macht verleiht Big Brother dem Finder?

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Big Brother
Joyn
Big Brother

Big Brother

Alle 3 Staffeln und Folgen