Big Brother live - Harte Strafen und Osterei-Suche
Big Brother
Folge 29: Big Brother live - Harte Strafen und Osterei-Suche
45 Min.Ab 12
Im "Big Brother"-Container wurden wiederholt Regelverstöße begangen und das hat nun Konsequenzen! Wie hart wird die Strafe von Big Brother ausfallen? Außerdem: Der Osterhase war da! Die Bewohner:innen müssen ein goldenes Osterei finden. Doch welche besondere Macht verleiht Big Brother dem Finder?
Big Brother
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen