Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Big Brother

Tageszusammenfassung 31: "Richtige Furie!" Es knallt zwischen Marcus und Frauke

JoynStaffel 2024Folge 32vom 04.04.2024
Tageszusammenfassung 31: "Richtige Furie!" Es knallt zwischen Marcus und Frauke

Tageszusammenfassung 31: "Richtige Furie!" Es knallt zwischen Marcus und FraukeJetzt kostenlos streamen

Big Brother

Folge 32: Tageszusammenfassung 31: "Richtige Furie!" Es knallt zwischen Marcus und Frauke

32 Min.Folge vom 04.04.2024Ab 12

Zwischen Frauke und Marcus herrscht seit Tagen miese Stimmung. Sein Versuch, ein bisschen Smalltalk zu machen, eskaliert schnell. Beide reden sich richtig in Rage und werfen sich Respektlosigkeit vor. Fragt sich, wer die ständigen Reibereien und den Frust besser wegsteckt ...

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Big Brother
Joyn
Big Brother

Big Brother

Alle 3 Staffeln und Folgen