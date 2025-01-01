Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother

Tageszusammenfassung 38: Nächtliche Aufgabe und Schmerzensschreie

Tageszusammenfassung 38: Nächtliche Aufgabe und Schmerzensschreie

Folge 39: Tageszusammenfassung 38: Nächtliche Aufgabe und Schmerzensschreie

33 Min.Ab 12

Was ist denn da los? Mitten in der Nacht werden die Bewohnerinnen und Bewohner aus ihrem Schlaf gerissen. Containerchefin Frauke wählt Maja als nächtliche Mitstreiterin aus. Am nächsten Tag wartet dann eine haarige Angelegenheit auf Christian und Nicos.

