Tageszusammenfassung 41: Selbsteinschätzung - wer rankt am besten?

Tageszusammenfassung 41: Selbsteinschätzung - wer rankt am besten?

32 Min.Folge vom 14.04.2024Ab 12

Big Brother hat eine Aufgabe für die Bewohner:innen: Sie sollen sich in Sachen Attraktivität, Beliebtheit und Ehrlichkeit selbst einschätzen und ranken. Kevin rät Frauke und Marcus zu ihren Gefühlen zu stehen und ist damit auf jeden Fall der beste Kuppler.

