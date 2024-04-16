Zum Inhalt springenBarrierefrei
33 Min.Folge vom 16.04.2024Ab 12

Frauke darf bleiben. So richtig Freude kommt bei der Berlinerin nicht auf. Sie weint: “Ich bin völlig lost. Gewinnen wird jemand wie ich hier sowieso nicht. Ich werde hier jede Woche nominiert sein. Das bockt einfach nicht. Alle, die mich mögen gehen. Mich nervt es langsam wirklich! Alles was ich sage oder mache, triggert irgendwen!” Das würde Mateo auf jeden Fall unterschreiben. Der 46-Jährige lässt kein gutes Haar an Frauke und lästert, was das Zeug hält. Denn: Er fühlt sich benutzt.

