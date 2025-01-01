Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother

Tageszusammenfassung 45: Die Frauen bestimmen die Nominierungen der Woche

Tageszusammenfassung 45: Die Frauen bestimmen die Nominierungen der Woche

32 Min.Ab 12

Containerchef Nicos verkündet: Diese Woche haben die drei verbleibenden Frauen eine Nominierungsstimme. Zur Wahl stehen die sechs verbliebenen Männer. Tischtennis-König Mateo darf einen der Männer schützen - und eckt mit seiner Entscheidung so richtig an.

