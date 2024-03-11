Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother

"Big Brother" live - Der erste Exit

Staffel 2024Folge 8vom 11.03.2024
Folge 8: "Big Brother" live - Der erste Exit

47 Min.Folge vom 11.03.2024Ab 12

Seit Tagen wird im "Big Brother"-Container um das Essen diskutiert und ausgerechnet Container-Chef Sandro genehmigt sich trotz Rationierung eine zusätzliche Mahlzeit. Beim nächsten Gruppenmeeting sieht Kevin rot: "Du bist ein Egoist! Du bist kein Teamplayer!" Sechs seiner Mitstreiter:innen sind bereits nominiert und dürfen eine weitere Person auf die Nominierungsliste setzen. Kostet das Sandro seinen Platz bei "Big Brother" 2024?

