Schweinische Meeresfrüchte
Border Patrol Australia
Folge 1: Schweinische Meeresfrüchte
23 Min.Folge vom 17.03.2025Ab 12
Die Beamten des Zoll- und Grenzschutzes nehmen am Flughafen Melbourne einen jungen Mann ins Visier, der ungewöhnlich viel Gepäck mit sich führt. Bei einer Kontrolle kommt organisches Material zum Vorschein. Damit haben auch die Beamten in Sydney alle Hände voll zu tun: Eine Biosicherheitskontrolleurin stellt in einem Koffer nicht deklarierte Lebensmittel sicher. Laut Verpackung soll es sich um Meeresfrüchte handeln, doch weit gefehlt ...
Border Patrol Australia
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe: 12
12
