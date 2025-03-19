Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 14Folge 6vom 19.03.2025
22 Min.Folge vom 19.03.2025Ab 12

Ein junger Mann aus Frankreich wird von der Einwanderungsbehörde untersucht: Nach einem langen Aufenthalt will er erneut einreisen, nur diesmal mit einer auffällig große Menge Bargeld. Was steckt dahinter? Außerdem werden die Beamten bei Lebensmittelkontrollen fündig. Weder das Paket voll Trockenfisch noch der Champagner halten, was ihre Etiketten versprechen ...

