ProSieben MAXXStaffel 14Folge 13vom 25.03.2025
21 Min.Folge vom 25.03.2025Ab 12

Die Beamten in Sydney stellen bei einer einreisenden Frau große Mengen verbotener Lebensmittel sicher. Darunter auch Zitrusfrüchte, die offensichtlich verdorben sind. Außerdem werden die Grenzschützer in Melbourne auf einen kolumbianischen Mann aufmerksam, dessen Koffer mit einer weißen Substanz präpariert ist. Seine Begleitung führt diese gleich flaschenweise mit sich. Sind ihnen zwei routinierte Schmuggler ins Netz gegangen?

