Border Patrol Australia
Folge 13: Kolumbianische Mitbringsel
21 Min.Folge vom 25.03.2025Ab 12
Die Beamten in Sydney stellen bei einer einreisenden Frau große Mengen verbotener Lebensmittel sicher. Darunter auch Zitrusfrüchte, die offensichtlich verdorben sind. Außerdem werden die Grenzschützer in Melbourne auf einen kolumbianischen Mann aufmerksam, dessen Koffer mit einer weißen Substanz präpariert ist. Seine Begleitung führt diese gleich flaschenweise mit sich. Sind ihnen zwei routinierte Schmuggler ins Netz gegangen?
