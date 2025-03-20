Border Patrol Australia
Folge 8: Tabakwaren aus Korea
21 Min.Folge vom 20.03.2025Ab 12
Die Grenzschützer prüfen eine Fracht in Sydney. Der Inhalt ist brisant: illegale Tabakwaren aus Korea. Die Beamten verfolgen eine Spur bis zu einem dubiosen Lagerhaus. Sind sie einer Tabak-Mafia auf die Schliche gekommen?
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International