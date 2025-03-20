Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Patrol Australia

Vier Jahre ohne Visum

ProSieben MAXXStaffel 14Folge 7vom 20.03.2025
23 Min.Folge vom 20.03.2025Ab 12

Die Grenzschützer durchsuchen das Gepäck eines Mannes genauer und müssen feststellen, dass seine Angaben darüber keineswegs der Wahrheit entsprechen. In dem Koffer befinden sich Lebensmittel, deren Einfuhr streng verboten ist. Außerdem stoßen die australischen Sicherheitskräfte auf einen Mann aus Sri Lanka, der seit Jahren ohne Visum im Land arbeitet.

