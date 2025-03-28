Schmackhaftes aus NepalJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 19: Schmackhaftes aus Nepal
23 Min.Folge vom 28.03.2025Ab 12
Die Beamten des Zoll- und Grenzschutzes finden bei einer Paketuntersuchung große Mengen an Ephedrin vor. Damit beginnt eine groß angelegte Ermittlung, die das ganze Drogenmilieu durchkämmt und in einer Razzia endet. Außerdem versuchen Studenten aus Nepal, organisches Material einzuführen, im großen Stil ...
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International