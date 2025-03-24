Der kettenrauchende StudentJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 12: Der kettenrauchende Student
26 Min.Folge vom 24.03.2025Ab 12
Zigaretten sind in Australien hoch besteuert. Eine lukrative Geschäftmöglichkeit für Schmuggler, das wissen auch die Beamten für Zoll- und Grenzschutz am Flughafen Brisbane. Als eine Kontrolleurin das Gepäck eines jungen Studenten untersucht, findet sie zunächst nur wenig Nikotin. Doch dann geht es an seine Unterwäsche ...
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International