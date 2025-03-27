Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Patrol Australia

Die Liebesperle

ProSieben MAXXStaffel 14Folge 17vom 27.03.2025
Die Liebesperle

Die LiebesperleJetzt kostenlos streamen

Border Patrol Australia

Folge 17: Die Liebesperle

21 Min.Folge vom 27.03.2025Ab 12

Ein frischvermähltes Paar macht die Sicherheitsbeamten bei der Einreise stutzig: Sie wollen nur für fünf Tage Urlaub machen, führen jedoch Gepäck für fünf Wochen mit sich. Was steckt dahinter? Außerdem will eine Frau aus China einreisen, die kurzerhand ein kleines, aber entscheidendes Detail auf ihrem Visum auslässt ...

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Border Patrol Australia
ProSieben MAXX
Border Patrol Australia

Border Patrol Australia

Alle 5 Staffeln und Folgen