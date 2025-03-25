Border Patrol Australia
Folge 14: Zigarettenregen
24 Min.Folge vom 25.03.2025Ab 12
Heute müssen die Kontrolleure besonders gut aufpassen: Zwei Frauen aus Vietnam wollen organisches Material importieren, das die Biosicherheit Australiens gefährdet. Außerdem wird der Koffer eines Mannes untersucht, der mehr Zigaretten als Kleidung enthält.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International