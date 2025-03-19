Drogen, Frösche & ChampagnerJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 6: Drogen, Frösche & Champagner
22 Min.Folge vom 19.03.2025Ab 12
Ein junger Mann aus Frankreich wird von der Einwanderungsbehörde untersucht: Nach einem langen Aufenthalt will er erneut einreisen, nur diesmal mit einer auffällig große Menge Bargeld. Was steckt dahinter? Außerdem werden die Beamten bei Lebensmittelkontrollen fündig. Weder das Paket voll Trockenfisch noch der Champagner halten, was ihre Etiketten versprechen ...
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International