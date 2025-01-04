Staffel 1Folge 124vom 04.01.2025
Folge 124: Zeit der Entscheidung
23 Min.Folge vom 04.01.2025Ab 12
Boruto und Shinki führen ihre Mission fort, um das Dorf versteckt unter den Blättern zu erreichen. Doch werden sie aus dem Nichts von Urashiki angegriffen. Sie müssen zusammenarbeiten, um ihm zu entkommen. Sasukes Chakra füllt sich auf.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
