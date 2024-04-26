Staffel 1Folge 84vom 26.04.2024
Oonokis Wunsch, Kuus WunschJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 84: Oonokis Wunsch, Kuus Wunsch
23 Min.Folge vom 26.04.2024Ab 12
Boruto und Oonoki tappen versehentlich im Inneren des Trainingsgeländes im Dorf unter den Steinen in eine Falle. Boruto muss währenddessen einen schwer fassbaren Gegenstand finden, der sie aus ihrem Gefängnis befreien kann.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media