Staffel 1Folge 98vom 27.04.2024
Der verfluchte WaldJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 98: Der verfluchte Wald
23 Min.Folge vom 27.04.2024Ab 12
Borutos und Sumires Teams werden gerufen, um Vögel zu untersuchen, die die Dorfbewohner attackieren.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media