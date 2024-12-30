Staffel 1Folge 114vom 30.12.2024
Boruto
Folge 114: Der Ushika-Stellvertreterkrieg!
23 Min.Folge vom 30.12.2024Ab 12
Boruto und seine Freunde bemerken, dass Shino und Rock Lee weiterhin vermisst werden, als sie voller Passion ihre Ultra-Shinobi-Karten sammeln. Die Karten sind bereits kurzerhand vergriffen, weshalb Boruto und Metal nach Verfügbarkeit kämpfen.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media