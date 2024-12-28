Staffel 1Folge 109vom 28.12.2024
Die Ninja-Chroniken der Dampfwolke: Kartoffelchips und Riesenfelsen!
Boruto
Folge 109: Die Ninja-Chroniken der Dampfwolke: Kartoffelchips und Riesenfelsen!
23 Min.Folge vom 28.12.2024Ab 12
Choji versucht, seinen Freunden dabei zu helfen, einen Felsbrocken zu entfernen, der den Weg zu einer geheimen heißen Quelle offenbart. Allerdings kann sich Choji nicht auf sein Expansionsjutsu konzentrieren, weil er Hunger hat.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media