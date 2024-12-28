Zum Inhalt springenBarrierefrei
Boruto

NarutoStaffel 1Folge 109vom 28.12.2024
23 Min.Folge vom 28.12.2024Ab 12

Choji versucht, seinen Freunden dabei zu helfen, einen Felsbrocken zu entfernen, der den Weg zu einer geheimen heißen Quelle offenbart. Allerdings kann sich Choji nicht auf sein Expansionsjutsu konzentrieren, weil er Hunger hat.

Naruto

