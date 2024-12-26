Zum Inhalt springenBarrierefrei
NarutoStaffel 1Folge 106vom 26.12.2024
Die Ninja-Chroniken der Dampfwolke: Eine S-Rang Mission!

Die Ninja-Chroniken der Dampfwolke: Eine S-Rang Mission!

Boruto

Folge 106: Die Ninja-Chroniken der Dampfwolke: Eine S-Rang Mission!

23 Min.Folge vom 26.12.2024Ab 12

Guy und Kakashi werden von Mirai auf einer S-Rang-Mission begleitet, um einen Dieb zu schnappen. Allerdings findet Mirai bald heraus, dass es sich bei der Aufgabe eigentlich um etwas völlig anderes handelt, warum sie sie mitgenommen haben.

