Staffel 1Folge 106vom 26.12.2024
Boruto
Folge 106: Die Ninja-Chroniken der Dampfwolke: Eine S-Rang Mission!
23 Min.Folge vom 26.12.2024Ab 12
Guy und Kakashi werden von Mirai auf einer S-Rang-Mission begleitet, um einen Dieb zu schnappen. Allerdings findet Mirai bald heraus, dass es sich bei der Aufgabe eigentlich um etwas völlig anderes handelt, warum sie sie mitgenommen haben.
