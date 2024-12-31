Staffel 1Folge 115vom 31.12.2024
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Boruto
Folge 115: Team 25
23 Min.Folge vom 31.12.2024Ab 12
Das Team 25 muss in einer Postfiliale aushelfen, als sie mehrere Missionen vermasseln. Hoki, Hako und Renga müssen sich zusammenreißen, nachdem ein Überraschungsbesuch ansteht, um gemeinsam erfolgreich zusammenzuarbeiten.
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media