Staffel 1Folge 113vom 30.12.2024
Das Zeug zum KommandantenJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 113: Das Zeug zum Kommandanten
23 Min.Folge vom 30.12.2024Ab 12
Als Shikadai zum Chunin befördert wird, bekommt er zugleich auch seinen ersten Auftrag. Er soll mit Boruto, Iwabee und Wasabi im Eiltempo eine äußerst seltene Blume finden. Das Besondere an ihr ist, dass sie nur alle paar Jahre einmal blüht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Boruto
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media