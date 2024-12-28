Staffel 1Folge 110vom 28.12.2024
Boruto
Folge 110: Die Ninja-Chroniken der Dampfwolke: Die Wiedererweckungsquelle!
23 Min.Folge vom 28.12.2024Ab 12
Mirai ist eifrig dabei, die heißen Springen zu erreichn, um so mit ihrem Vater zu sprechen. Sie hat ihn noch nie getroffen, da er gestorben ist, ehe sie geboren wurde. Tatsumi will sich bei ihrer verstorbenen Mutter für einen Ausbruch entschuldigen.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
