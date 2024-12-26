Staffel 1Folge 105vom 26.12.2024
Die Wunde des HerzensJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 105: Die Wunde des Herzens
23 Min.Folge vom 26.12.2024Ab 12
Mitsuki hat äußerst furchtbare Albträume und sucht daraufhin die Hilfe von Orochimaru. Um die Albträume loszuwerden, will er in die Erinnerungen seines Patienten eindringen, um diese zu löschen. Mitsuki ist sich allerdings unsicher.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Boruto
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media