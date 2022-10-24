Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt - Der Talk

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 24.10.2022
44 Min.Folge vom 24.10.2022Ab 12

Britt ist wieder da! Der Daily Talk ist wieder da! Und in der ersten Ausgabe von "Britt - Der Talk" wird es heute zum Thema "Anders als andere - ich will so bleiben, wie ich bin!" bunt. Britt und ihre Gäste feiern die Vielfalt. Was haben ein Mann mit einem tätowierten Puzzle im Gesicht, eine sich selbst als Hexe bezeichnende Frau und ein Wikinger aus Leidenschaft gemeinsam? Sie alle fallen auf, stehen zu sich und wollen über ihre Erfahrungen aus dem Alltag sprechen!

