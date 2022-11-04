Ü50 - Jetzt dreh' ich nochmal richtig auf!Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 10: Ü50 - Jetzt dreh' ich nochmal richtig auf!
44 Min.Folge vom 04.11.2022Ab 12
Mit 16,2 Prozent machen die "Ü50-Jährigen" den größten Anteil an der deutschen Gesamtbevölkerung aus. Für Influencerin Nana bedeutet ihr Alter aber nicht, dass man das Leben ruhig angehen lassen muss. Sie feiert ihr Leben und macht Menschen in ihrem Alter Mut, aktiv zu bleiben. Auch Dragqueen Cassy Carrington fühlt sich alles andere als alt. Doch ihr jugendliches Auftreten kommt nicht bei jedem gut an.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt - Der Talk
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1