Mama und trotzdem sexy!Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 15: Mama und trotzdem sexy!
44 Min.Folge vom 11.11.2022Ab 12
Die Geburt eines Kindes bringt viele Veränderungen mit sich - Verhalten, Körper und Gewohnheiten von Müttern wandeln sich. Britts Gäste berichten davon, wie sie mit diesen Veränderungen umgehen und wie ihr Umfeld auf sie reagiert. Mama Franziska sagt zum Beispiel, sie findet ihren Körper so gut, dass sie sich für ein bekanntes Erotikmagazin ausziehen würde. Andere können sich damit gar nicht anfreunden. Britt diskutiert mit ihren Gästen zum Thema: "Mama und trotzdem sexy!"
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt - Der Talk
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1