SAT.1Staffel 1Folge 19
44 Min.Ab 12

Laufsteg oder Talk-Studio? Britt begrüßt heute ihren Talk-Gast Nima, der einen besonders extravaganten Kleidungsstil pflegt. Seine gute Freundin Nilufar wünscht sich, dass er seinen Anzug mit meterlanger Schleppe gegen eine coole Jeans mit lässigem Cord-Hemd tauscht. Ob Nima ein Umstyling über sich ergehen lässt? Und was hält Talk-Gast Nadine, die auf einen nachhaltigen Umgang mit Textilien setzt, von einem übervollen Kleiderschrank?

