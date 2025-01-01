Trendsetter - Du hast nur Mode im Kopf!Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 19: Trendsetter - Du hast nur Mode im Kopf!
44 Min.Ab 12
Laufsteg oder Talk-Studio? Britt begrüßt heute ihren Talk-Gast Nima, der einen besonders extravaganten Kleidungsstil pflegt. Seine gute Freundin Nilufar wünscht sich, dass er seinen Anzug mit meterlanger Schleppe gegen eine coole Jeans mit lässigem Cord-Hemd tauscht. Ob Nima ein Umstyling über sich ergehen lässt? Und was hält Talk-Gast Nadine, die auf einen nachhaltigen Umgang mit Textilien setzt, von einem übervollen Kleiderschrank?
Britt - Der Talk
Genre:Talk
Produktion:DE, 2022
12
Copyrights:© SAT.1