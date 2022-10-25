Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt - Der Talk

Sei still - ich still so, wie ich will!

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 25.10.2022
Sei still - ich still so, wie ich will!

Britt - Der Talk

Folge 2: Sei still - ich still so, wie ich will!

44 Min.Folge vom 25.10.2022Ab 12

Stillen ist für Neugeborene die natürlichste Art der Ernährung. Doch vor allem das Stillen in der Öffentlichkeit ist ein viel diskutiertes Thema. Für Mütter ist es sicherlich eines der wohl sensibelsten und gleichzeitig umstrittensten Themen. Ob eine Frau stillt oder nicht, wie lange das Stillen eines Kindes angemessen ist und ob und warum es öffentlich oft nicht gern gesehen wird, darüber diskutiert Britt Hagedorn heute mit ihren Gästen.

