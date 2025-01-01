Schluss mit Mobbing - Heute wehre ich michJetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 21: Schluss mit Mobbing - Heute wehre ich mich
44 Min.Ab 12
Wenn ein Kind, ein:e Jugendliche:r oder Erwachsene:r von einzelnen Menschen oder einer Gruppe regelmäßig schikaniert wird, spricht man von Mobbing. Das Quälen einer Person kann zu gefährlichen Verwundungen führen - seelisch und körperlich. Oft wissen Betroffene und Angehörige nicht, wie sie sich davon befreien können. Britt Hagedorn spricht heute mit Personen, die Mobbing selbst erfahren haben und lädt Gäste zum Talk ein, die den Betroffenen mit Rat und Tat zur Seite stehen.
