Britt - Der Talk
Folge 24: Danke - ohne dich wäre mein Leben ein Desaster!
44 Min.Folge vom 07.12.2022Ab 12
Besondere Momente und Handlungen können Änderungen im Leben eines Menschen bewirken. Britt spricht mit ihren Gästen über solch lebensverändernde Situationen, und gibt ihnen den Raum, diejenigen zu überraschen, die einen Richtungswechsel in ihrem Alltag ausgelöst haben.
Genre:Talk
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1