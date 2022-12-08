Verwechslungsgefahr - Mama, Schwester oder doch die beste FreundinJetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 25: Verwechslungsgefahr - Mama, Schwester oder doch die beste Freundin
44 Min.Folge vom 08.12.2022Ab 12
Wie sieht ein gesundes Verhältnis zwischen Mutter und Tochter aus? Kann es funktionieren, dass die eigene Mutter gleichzeitig die beste Freundin ist? Oder sollten diese Rollen klar voneinander getrennt sein? Britt hat heute Menschen zu Gast, die ein ganz unterschiedliches Verständnis von Mutterschaft mitbringen. Außerdem spricht sie mit Mutter Biuna und Tochter Helen, die gleichzeitig Nachwuchs erwarten, über die außergewöhnliche Koinzidenz.
