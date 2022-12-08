Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt - Der Talk

Verwechslungsgefahr - Mama, Schwester oder doch die beste Freundin

SAT.1Staffel 1Folge 25vom 08.12.2022
Britt - Der Talk

44 Min.Folge vom 08.12.2022Ab 12

Wie sieht ein gesundes Verhältnis zwischen Mutter und Tochter aus? Kann es funktionieren, dass die eigene Mutter gleichzeitig die beste Freundin ist? Oder sollten diese Rollen klar voneinander getrennt sein? Britt hat heute Menschen zu Gast, die ein ganz unterschiedliches Verständnis von Mutterschaft mitbringen. Außerdem spricht sie mit Mutter Biuna und Tochter Helen, die gleichzeitig Nachwuchs erwarten, über die außergewöhnliche Koinzidenz.

