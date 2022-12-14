ADHS - hör auf zu glotzen, ich ticke anders!Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 28: ADHS - hör auf zu glotzen, ich ticke anders!
44 Min.Folge vom 14.12.2022Ab 12
Bei Britt erzählt Manuel heute von seiner Kindheit mit der Diagnose ADHS - der Abkürzung für die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Auf ärztliches Anraten verbrachte er einen Teil seines Lebens in einem Heim. Laura-Jane widmet ADHS ein persönliches Gedicht. Haben ihre Zeilen auch Bedeutung für Britts weitere Gäste? Und kann sie damit Außenstehenden ADHS verständlicher machen? Außerdem berichtet Britts Gast Nele aus ihrem Alltag als Autistin mit ADHS.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Britt - Der Talk
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1