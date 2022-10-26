Gendern - voll wichtig oder total unnötig?Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 3: Gendern - voll wichtig oder total unnötig?
44 Min.Folge vom 26.10.2022Ab 12
Gendern - voll wichtig oder total unnötig?: Nicht nur Lehrer Claus und Schülerin Franziska streiten sich bei Britt über den Einsatz des Genderns in der Sprache. Die nonbinäre Person Ludi setzt sich für Gleichberechtigung ein. Für Buch-Autorin Jacqueline dagegen ist Gendern ein "Verbrechen an der deutschen Sprache".
