Folge 31: Schluss mit Hotel Mama - zieh endlich aus!
45 Min.Folge vom 19.12.2022Ab 12
Wer sich ungern vom "Hotel Mama" verabschiedet, genießt nach der Redensart ein wohlumsorgtes Leben im Haushalt der Eltern. Doch wann ist es an der Zeit, das elterliche Nest zu verlassen und auf eigenen Beinen zu stehen? Britt diskutiert heute mit Gästen, die schon sehr früh von zu Hause ausgezogen sind und selbsternannten Nesthocker:innen über den richtigen Zeitpunkt, sich abzukapseln. Und was halten ihre Eltern davon?
