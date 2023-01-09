Mein Körper ist ein KunstwerkJetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 36: Mein Körper ist ein Kunstwerk
44 Min.Folge vom 09.01.2023Ab 12
Auffällige Tattoos, implantierte Kreditkarten im Arm oder auch ganz nackt. So präsentieren sich Britts Talkgäste heute im Studio. Sie alle haben sich ihre optischen Träume erfüllt und sind stolz darauf. "Martina Big" hat ihren Körper zu ihrem Kapital gemacht. Anders das Ehepaar Christiane und Thorsten, sie haben für ihre Körperverwandlung knapp 45.000 Euro investiert. Wofür genau?
