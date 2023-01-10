Generation Beziehungsunfähig? Geht es immer nur um Sex?Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 37: Generation Beziehungsunfähig? Geht es immer nur um Sex?
44 Min.Folge vom 10.01.2023Ab 12
Trotz Dating-Apps und Partnerbörsen im Netz gilt die jüngere Generation als bindungs- und beziehungsscheu. Warum tun sich so viele heutzutage schwer, sich langfristig zu binden? Und ist dem wirklich so? Darüber diskutieren heute bei Britt u. a. Marie. Sie ist zufrieden mit ihrer offenen Ehe. Anders geht es Johann und seine Adelheid, die seit 45 Jahren verheiratet sind. Im Talkstudio diskutieren die Gäste über das Rezept ihrer Liebe und glückliche Ehen.
